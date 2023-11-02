Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Ковалев Евтихий Евставьевич

Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1829

Дочь: Ковалева Анна Евстафиевна

Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1837

Сын: Ковалев Феодосий Евставьевич (Евстафьевич)

Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.04.1863

Сын: Ковалев Трофим Евставьевич (Евстафьевич)

Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
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