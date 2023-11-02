Ковалева Ксения Тимофеевна (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Ковалев Евтихий Евставьевич
Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1829
Дочь: Ковалева Анна Евстафиевна
Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1837
Сын: Ковалев Феодосий Евставьевич (Евстафьевич)
Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1863
Сын: Ковалев Трофим Евставьевич (Евстафьевич)
Отец ребёнка: Ковалев Евстафий Григорьевич
Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно