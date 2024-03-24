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Одинцов Александр Григорьевич

Место рождения

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Одинцов Александр Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Одинцов Василий Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Одинцова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Одинцов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Параскева Никаноровна

Смерть
Неизвестно
Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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