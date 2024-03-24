Одинцов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1894
Сын: Одинцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Одинцов Василий Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Одинцова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Одинцов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Параскева Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно