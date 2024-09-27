Полунин Перфил Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Перфил Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Полунин Тит Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Семён Перфильев

Мать ребёнка: Васса Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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