Полунин Перфил Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Полунин Тит Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1733
Сын: Семён Перфильев
Мать ребёнка: Васса Кузьминична
Смерть
Неизвестно