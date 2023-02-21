Ханин Андрей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ханин Семён Миронович
Мать: Ханина Евдокия Фотиевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ханин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична
Работа или профессия
Неизвестно