Ханин Андрей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Андрей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ханин Семён Миронович

Мать: Ханина Евдокия Фотиевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ханин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ханина Наталья Силична

Работа или профессия
Неизвестно
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