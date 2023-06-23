Матрохина (Бурчевская) Ольга Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрохина (Бурчевская) Ольга Иннокентьевна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

18.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1972

Отец: Бурчевский Иннокентий Анатольевич

Мать: Бурчевская (Баландина) Валентина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
22.11.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.08.1995

Дочь: Маслова (Матрохина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.10.2004

Дочь: Матрохина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область

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