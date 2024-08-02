Лашманов Михаил Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Неприкова (Лашманова) Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Лашманова (Демихова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1988
Дочь: Солоденко (Лашманова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Лашманова (Демихова) Татьяна Николаевна