Лашманов Михаил Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛашманов Михаил Валентинович

Лашманов Михаил Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1960

Отец: Лашманов Валентин Михайлович

Мать: Арбекова (Мягкова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашманова (Демихова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Неприкова (Лашманова) Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Лашманова (Демихова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1988

Дочь: Солоденко (Лашманова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Лашманова (Демихова) Татьяна Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.