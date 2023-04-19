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Радостев Малахий Аксенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Радостев Аксен Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Евдокия Малахиева

Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Васса Малахиева

Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Степанида Малахиева

Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Радостев Степан Малахиев

Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Радостев Антон Малахиев

Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова

Рождение ребёнка
?.11.1848 ст.

Дочь: Матрона Малахиева

Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#36
Место жительства
1850 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Рысева Александра Малахиева

Мать ребёнка: не указана

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радостева Лукерья Ларионова

Смерть
Неизвестно
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