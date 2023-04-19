Радостев Малахий Аксенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Радостев Аксен Петров
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Евдокия Малахиева
Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Васса Малахиева
Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Степанида Малахиева
Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
?.11.1848 ст.
Дочь: Матрона Малахиева
Мать ребёнка: Радостева Лукерья Ларионова
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#36
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Рысева Александра Малахиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно