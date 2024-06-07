(Лунина) Галя Александрова 04.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лунина) Галя Александрова

Место рождения

Гаврилищи

Дата рождения

04.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1910

Отец: Лунин Александр Дмитриев

Мать: Прасковья Иванова

Гаврилищи
04.03.1910 Галя | Родители: деревни Гаврилищи уволеный в запас армии из крестьян Алексадр Дмитриев Лунин и законная жена его Праскева Иоаннова, оба православного вероисповедания | Воспремники: тогоже... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1910 лист 416
Крещение
05.03.1910
Якушево
Смерть
Неизвестно

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