(Лунина) Галя Александрова
Место рожденияГаврилищи
Дата рождения04.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1910
Отец: Лунин Александр Дмитриев
Мать: Прасковья Иванова
Гаврилищи
04.03.1910 Галя | Родители: деревни Гаврилищи уволеный в запас армии из крестьян Алексадр Дмитриев Лунин и законная жена его Праскева Иоаннова, оба православного вероисповедания | Воспремники: тогоже... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1910 лист 416
Крещение
05.03.1910
Якушево
Смерть
Неизвестно