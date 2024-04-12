Паничев Андрей Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиОколо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Паничев Данило Иванович
Бракосочетание
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Паничева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Паничева Евдокия Петровна
Смерть
Около 1816
Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область