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Паничев Андрей Данилович

Место рождения

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Около 1816

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Паничев Данило Иванович

Мать: Паничева Татьяна Осиповна

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Около 1778

Жена: Паничева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Паничев Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Паничева Евдокия Петровна

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Паничев Тит Андреевич

Мать ребёнка: Паничева Евдокия Петровна

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около 1816
Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
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