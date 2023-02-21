Брудер Вальдемар Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1916 ст.
Дочь: Брудер Маргарита Вальдемаровна
Мать ребёнка: Брудер Зоя Леонидовна
Работа или профессия
1916 ст.
Землемер земельно-устроительной комиссии Гродненской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брудер Зоя Леонидовна
Смерть
Неизвестно