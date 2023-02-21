Брудер Вальдемар Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брудер Вальдемар Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Евангелическо-лютеранского вероисповедания.
Рождение ребёнка
08.01.1916 ст.

Дочь: Брудер Маргарита Вальдемаровна

Мать ребёнка: Брудер Зоя Леонидовна

Работа или профессия
1916 ст.
Землемер земельно-устроительной комиссии Гродненской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брудер Зоя Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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