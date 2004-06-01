Черток Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток Александр Алексеевич

Место рождения

г. Якутск

Дата рождения

07.04.1933

Дата смерти

?.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933

Отец: Черток Алексей Давидович

Мать: Морген Ганна Александровна

г. Якутск
Рождение ребёнка
12.08.1960

Дочь: Семенюк Ганна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Иркутский геологоразведочный техникум
Геолог
Смерть
?.06.2004
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск, Новоленинское еврейское
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