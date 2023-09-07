(Медведева) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведева) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Медведев Николай

Мать: Медведева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
2000

Сын: Макота Даниил Владимирович

Отец ребёнка: Макота Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макота Богдан Владимирович

Отец ребёнка: Макота Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макота Владимир

Место жительства
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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