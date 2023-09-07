(Медведева) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: Медведев Николай
Рождение ребёнка
2000
Сын: Макота Даниил Владимирович
Отец ребёнка: Макота Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макота Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Макота Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макота Владимир
Место жительства
Неизвестно
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область