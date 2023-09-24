Сальникова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.2013
Сын: Курочкин Арсений Валерьевич
Отец ребёнка: Курочкин Валерий Юрьевич
Рождение ребёнка
05.04.2017
Сын: Курочкий Артём Валерьевич
Отец ребёнка: Курочкин Валерий Юрьевич