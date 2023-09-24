Сальникова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Валерий Юрьевич

Рождение ребёнка
09.07.2013

Сын: Курочкин Арсений Валерьевич

Отец ребёнка: Курочкин Валерий Юрьевич

Рождение ребёнка
05.04.2017

Сын: Курочкий Артём Валерьевич

Отец ребёнка: Курочкин Валерий Юрьевич

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