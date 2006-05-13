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Попов Пётр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1930

Дата смерти

13.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1930

Отец: Попов Фёдор Иванович

Мать: Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мария Прокопьевна

Военная служба
С 1950
Цель, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
23.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Мария Прокопьевна

Коксу, Коксуский район, Жетысуская область
Смерть
13.05.2006
Коксу, Коксуский район, Жетысуская область
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