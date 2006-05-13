Попов Пётр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1930
Дата смерти13.05.2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1930
Отец: Попов Фёдор Иванович
Мать: Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.10.1950
Военная служба
С 1950
Цель, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
23.03.1957
Рождение ребёнка
19.01.1961
Смерть
13.05.2006