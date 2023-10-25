Михайлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1965
Дочь: Шлыкова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравчук Галина Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий