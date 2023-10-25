Михайлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1965

Дочь: Шлыкова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравчук Галина Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий

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