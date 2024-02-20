Шанаев Каншау Ахлаович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаев Каншау Ахлаович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шанаев Кавдын

Мать ребёнка: Шанаева Хашан Мисостовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шанаев Кызмыда

Мать ребёнка: Шанаева Хашан Мисостовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шанаев Касполат

Мать ребёнка: Шанаева Хашан Мисостовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанаева Хашан Мисостовна

Смерть
Неизвестно
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