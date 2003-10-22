Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал

Место рождения

Ст.Какерли Дрожжановского р-на РТ

Дата рождения

22.10.1910

Дата смерти

22.10.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910

Отец: Гафиятулла

Мать: Гельжамал

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Рождение ребёнка
23.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Рождение ребёнка
29.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Рождение ребёнка
22.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Рождение ребёнка
02.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Смерть
22.10.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.