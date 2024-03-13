Хабибуллин Шайдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Шайдулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Самигулла

Мать ребёнка: Хабибуллина Рабига

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Рабига

Смерть
Неизвестно

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