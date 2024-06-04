Чиркова Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова Ксения Андреева

Чиркова Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: (Чиркова) Марья Иванова

Отец ребёнка: Чирков Иван Петров

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чирков Евфимий (Ефим) Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Петров

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Чирков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Петров

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.