Чиркова Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: (Чиркова) Марья Иванова
Отец ребёнка: Чирков Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чирков Евфимий (Ефим) Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Чирков Иван Петров
Смерть
После 1811