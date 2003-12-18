Балашова (Кузьмина) Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1931
Дата смерти18.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балашов Петр Демьянович
Рождение ребёнка
25.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балашов Петр Демьянович
СССР, Орловская область, Орловский район, г. Орел
Смерть
18.12.2003