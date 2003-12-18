Балашова (Кузьмина) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова (Кузьмина) Анна Кирилловна

Балашова (Кузьмина) Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1931

Дата смерти

18.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Петр Демьянович

Рождение ребёнка
25.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Петр Демьянович

СССР, Орловская область, Орловский район, г. Орел
Смерть
18.12.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close