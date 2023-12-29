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Денисова Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

05.09.1795

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764

Сын: Денисов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Денисов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1766

Сын: Денисов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1769

Сын: Денисов Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Денисова) Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Денисова) Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров

Смерть
05.09.1795

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