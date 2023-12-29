Денисова Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти05.09.1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Денисова) Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Денисова) Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Фёдоров
Смерть
05.09.1795