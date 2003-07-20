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Игонина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1923

Дата смерти

20.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Болдин Петр Федорович

Мать: Болдина (Новикова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.?

Дочь: Каминская Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Игонин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1951

Сын: Игонин Александр Иванович

Отец ребёнка: Игонин Иван Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1952

Дочь: Цветкова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Игонин Иван Петрович

Смерть
20.07.2003

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