Игонина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1923
Дата смерти20.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Рождение ребёнка
20.01.?
Дочь: Каминская Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Игонин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1951
Сын: Игонин Александр Иванович
Отец ребёнка: Игонин Иван Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1952
Дочь: Цветкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Игонин Иван Петрович
Смерть
20.07.2003