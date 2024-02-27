(Левинская) Хана-Сося Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Левинская) Хана-Сося Ананиевна

Место рождения

прииск Николаевский, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.08.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1895 ст.

Отец: Левинский Ананий (Хананья) Иосифович

Мать: Левинская Сарра

прииск Николаевский, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 11об
Смерть
Неизвестно
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