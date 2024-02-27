(Левинская) Хана-Сося Ананиевна
Место рожденияприиск Николаевский, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения01.08.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1895 ст.
прииск Николаевский, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 11об
Смерть
Неизвестно