Оглоблина Матрена
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1801
Сын: Оглоблин (рекрут С 1831) Михаил Агафонович
Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Оглоблин Антип Агафонович
Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Оглоблин Никифор Агафонович
Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анастасия Агафоновна
Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Агафоновна
Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович
Смерть
Неизвестно