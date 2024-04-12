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Оглоблина Матрена

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Оглоблин (рекрут С 1831) Михаил Агафонович

Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Оглоблин Петр Агафонович

Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Оглоблин Антип Агафонович

Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Оглоблин Никифор Агафонович

Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия Агафоновна

Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Агафоновна

Отец ребёнка: Оглоблин Агафон Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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