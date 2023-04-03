Пелёвина Мария Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокий Родионович
Бракосочетание
02.10.1822
Рождение ребёнка
19.01.1825
Дочь: Ксения Фаддеевна
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.11.1827
Дочь: Екатерина Фаддеевна
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.11.1829
Дочь: Екатерина Фаддеевна
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.03.1831
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.03.1834
Дочь: Матрена Фаддеевна
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1836
Дочь: Дарья Фаддеевна
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1838
Сын: Пелёвин Гавриил Фаддеевич
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1840
Дочь: Анна Фаддеевна
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.03.1842
Сын: Пелёвин Василий Фаддеевич
Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно