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Пелёвина Мария Мокиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокий Родионович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1822

Муж: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1825

Дочь: Ксения Фаддеевна

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1827

Дочь: Екатерина Фаддеевна

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1829

Дочь: Екатерина Фаддеевна

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1831

Сын: Пелёвин Иван Фаддеевич

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1834

Дочь: Матрена Фаддеевна

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1836

Дочь: Дарья Фаддеевна

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1838

Сын: Пелёвин Гавриил Фаддеевич

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1840

Дочь: Анна Фаддеевна

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1842

Сын: Пелёвин Василий Фаддеевич

Отец ребёнка: Пелёвин Фаддей Дмитриевич

Языково, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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