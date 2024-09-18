Денисов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Гутя Павловна
Мать ребёнка: Денисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Вера
Рождение ребёнка
15.04.1932
Дочь: Денисова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Денисова Вера
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