Мезрин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезрин Иван Симонович

Мать: не указана

Реабилитация осужденного
Неизвестно
ВОЗМОЖНО Родился в 1885 г., Удмуртия, Вавожский р-н, с. Красный Яр; русский; малограмотный; Артель "Промкооператор", охранник.. Проживал: г. Ижевск. Арестован 8 августа 1941 г. Приговорен: 9 сентября ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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