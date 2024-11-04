Мезрин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мезрин Иван Симонович
Мать: не указана
Реабилитация осужденного
Неизвестно
ВОЗМОЖНО Родился в 1885 г., Удмуртия, Вавожский р-н, с. Красный Яр; русский; малограмотный; Артель "Промкооператор", охранник.. Проживал: г. Ижевск. Арестован 8 августа 1941 г. Приговорен: 9 сентября ... Показать все
Смерть
Неизвестно