Васильев Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1939
Дата смерти12.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанина Татьяна
Мать ребёнка: Васильева Валентина Николаевна
Бракосочетание
13.08.1964
Рождение ребёнка
13.07.1972
Сын: Васильев Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Сосновская Валентина Николаевна
Смерть
12.08.1995