Васильев Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1939

Дата смерти

12.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Татьяна

Мать ребёнка: Васильева Валентина Николаевна

Бракосочетание
13.08.1964

Жена: Сосновская Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
13.07.1972

Сын: Васильев Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Сосновская Валентина Николаевна

Смерть
12.08.1995

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