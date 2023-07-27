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Макаров Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Макаров Михаил

Мать: Макаров Аккулина

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Надежда

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Надежда

Рождение ребёнка
15.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Надежда

Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Надежда

Упоминание
Неизвестно
В 1833 году, казенные крестьяне с. Иртузино Пензенской губернии основали село Нижние Кузлы. По списку 1866 года в нем было 107 дворов и 873 жителя. Все населенные пункты, образованные на правобережье ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
д.Нижние Кузлы Основано в 1833 году переселенцами из села Иртузино Пензенской губернии. В советское время работали колхозы «Луна», «Путь к коммунизму» и «Искра»[1]. Документы по истории дворянских р... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Макаров Матвей Михайлович (1889) | Дата рождения: 1889 г. | Пол: мужчина | Место проживания: Оренбургская обл., Пономаревский р-н, Н.Кузлы | Обвинение: по классовому признакуОсуждение: 1931 г. | Дата ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Макаров Матвей Михайлович | Родился в 1889 г. | Проживал: Оренбургская обл., Пономаревский р-н, Н.Кузлы. | Приговорен: в 1931 г. | Реабилитирован в 1997 г. | Источник: ИЦ УВД Оренбургской обл.
Смерть
1977
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