Макаров Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Макаров Михаил
Мать: Макаров Аккулина
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
15.02.1921
Нижние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Надежда
Упоминание
Неизвестно
В 1833 году, казенные крестьяне с. Иртузино Пензенской губернии основали село Нижние Кузлы. По списку 1866 года в нем было 107 дворов и 873 жителя. Все населенные пункты, образованные на правобережье ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
д.Нижние Кузлы Основано в 1833 году переселенцами из села Иртузино Пензенской губернии. В советское время работали колхозы «Луна», «Путь к коммунизму» и «Искра»[1]. Документы по истории дворянских р... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Макаров Матвей Михайлович (1889) | Дата рождения: 1889 г. | Пол: мужчина | Место проживания: Оренбургская обл., Пономаревский р-н, Н.Кузлы | Обвинение: по классовому признакуОсуждение: 1931 г. | Дата ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Макаров Матвей Михайлович | Родился в 1889 г. | Проживал: Оренбургская обл., Пономаревский р-н, Н.Кузлы. | Приговорен: в 1931 г. | Реабилитирован в 1997 г. | Источник: ИЦ УВД Оренбургской обл.
Смерть
1977