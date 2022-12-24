Маслова (Пронина) Ольга Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Пронина) Ольга Олеговна

Место рождения

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

21.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1970

Отец: Пронин Олег Николаевич

Мать: Пронина (Маслова) Лидия Ивановна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
05.08.1989

Муж: Маслов Сергей Петрович

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.08.1994

Сын: Маслов Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.06.2002

Дочь: Маслова Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
18.08.2008

Сын: Маслов Арсений Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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