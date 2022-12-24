Маслова (Пронина) Ольга Олеговна
Место рождения
Дата рождения21.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1970
Бракосочетание
05.08.1989
Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1994
Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.06.2002
Дочь: Маслова Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
18.08.2008
Отец ребёнка: Маслов Сергей Петрович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область