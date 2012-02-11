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Шарипов Гадель Ахметович

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

01.07.1939

Дата смерти

11.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
11.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2012
г.Мелеуз, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
д.Кугарчи
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