Алифер (Авсюкова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1943
Бракосочетание
20.01.1962
Рождение ребёнка
05.11.1962
Сын: Алифер Игорь Александрович
Отец ребёнка: Алифер Александр Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алифер Александр Андреевич
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Развод
24.06.1970