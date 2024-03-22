Алифер (Авсюкова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифер (Авсюкова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

21.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1943

Отец: Авсюков Иван Семенович

Мать: Авсюкова Елизавета Николаевна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
20.01.1962

Муж: Алифер Александр Андреевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
05.11.1962

Сын: Алифер Игорь Александрович

Отец ребёнка: Алифер Александр Андреевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
22.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алифер Александр Андреевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Развод
24.06.1970

Муж: Алифер Александр Андреевич

Витебск, Витебская область
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