Ртищева (Хабарова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Смерть
28.05.2017