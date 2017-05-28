Ртищева (Хабарова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищева (Хабарова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.2017

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабаров Сергей Семенович

Мать: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Владимир

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Смерть
28.05.2017
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