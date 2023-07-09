Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова (Позднякова) Евгения Егоровна

Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Поздняков Егор

Мать: Позднякова Мария

Рождение ребёнка
13.11.1942

Дочь: Руденко Элеонора Николаевна

Отец ребёнка: Молчанов Николай Ильич

Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Крохина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Молчанов Николай Ильич

Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.