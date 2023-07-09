Молчанова (Позднякова) Евгения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Поздняков Егор
Мать: Позднякова Мария
Рождение ребёнка
13.11.1942
Дочь: Руденко Элеонора Николаевна
Отец ребёнка: Молчанов Николай Ильич
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Крохина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Молчанов Николай Ильич
Смерть
1982