Riekstiņš Pēteris Elmārs
Место рожденияDrusti, Rauna municipality, Latvia
Дата рождения21.10.1929
Дата смерти1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929
Отец: Riekstiņš Pēteris
Мать: (Riekstiņa) Amilda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
1996