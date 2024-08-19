Riekstiņš Pēteris Elmārs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Riekstiņš Pēteris Elmārs

Место рождения

Drusti, Rauna municipality, Latvia

Дата рождения

21.10.1929

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929

Отец: Riekstiņš Pēteris

Мать: (Riekstiņa) Amilda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Riekstiņa (Kronīte) Ausma Zigrida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Riekstiņa (Kronīte) Ausma Zigrida

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Riekstiņa (Kronīte) Ausma Zigrida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Riekstiņa (Kronīte) Ausma Zigrida

Смерть
1996
Похороны
1996

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