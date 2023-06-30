Феодоровский Тимофей Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти16.10.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева
Рождение ребёнка
05.10.1835 ст.
Сын: Феодоровский Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Феодоровский Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Добронравова Ольга Тимофеева
Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Феодоровский Аркадий Тимофеев
Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Феодоровский Парфений Тимофеев
Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Феодоровский Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Иванова Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова
Смерть
16.10.1867 ст.