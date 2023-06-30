Феодоровский Тимофей Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодоровский Тимофей Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

16.10.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

1820 г.р.
1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Феодоровский Михей Иванов

Мать: Феодоровская Анна Павлова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева

Рождение ребёнка
05.10.1835 ст.

Сын: Феодоровский Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Феодоровский Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Добронравова Ольга Тимофеева

Мать ребёнка: Феодоровская Анна Матвеева

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Жена: Феодоровская Федосья Федорова

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Феодоровский Аркадий Тимофеев

Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1843

Жена: Феодоровская Анна Матвеева

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Феодоровский Парфений Тимофеев

Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Феодоровский Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Иванова Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Феодоровская Федосья Федорова

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.10.1867 ст.
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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