Ионов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1954

Отец: Ионов Сергей Иванович

Мать: Ионова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1976

Сын: Ионов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Ионова Мария Аркадьевна

Рождение ребёнка
01.11.1986

Сын: Ионов Вадим Евгеньевич

Мать ребёнка: Ионова Мария Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Мария Аркадьевна

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