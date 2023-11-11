Ионов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1954
Отец: Ионов Сергей Иванович
Мать: Ионова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1976
Сын: Ионов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Ионова Мария Аркадьевна
Рождение ребёнка
01.11.1986
Мать ребёнка: Ионова Мария Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Мария Аркадьевна