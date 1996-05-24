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Мартаков Николай Васильевич

Место рождения

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.

Дата рождения

31.08.1919

Дата смерти

24.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1919

Отец: Мартаков Василий Павлович

Мать: Мартакова Наталья Васильевна

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартакова Анна Герасимовна

г. Макинск Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
31.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартакова Вера Герасимовна

Кемерово
Смерть
24.05.1996
Кемерово
Причина смерти: атеросклероз сосудов головного мозга
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