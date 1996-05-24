Мартаков Николай Васильевич
Место рождениясело Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Дата рождения31.08.1919
Дата смерти24.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1919
село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартакова Анна Герасимовна
г. Макинск Акмолинская обл.
Рождение ребёнка
31.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартакова Вера Герасимовна
Кемерово
Смерть
24.05.1996
Кемерово
Причина смерти: атеросклероз сосудов головного мозга