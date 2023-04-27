Саливанов Иаким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1900 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.08.1900 ст.
Дочь: Саливанова Любовь Иакимовна
Мать ребёнка: Саливанова Юстина Николаевна
Смерть
Неизвестно