Семёнов Александр Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Никитина) Маргарита Юрьевна

Рождение ребёнка
14.07.1970

Дочь: Садовник (Семёнова) Виктория Александровна

Мать ребёнка: Семёнова (Никитина) Маргарита Юрьевна

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