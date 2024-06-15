Семёнов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1970
Дочь: Садовник (Семёнова) Виктория Александровна
Мать ребёнка: Семёнова (Никитина) Маргарита Юрьевна