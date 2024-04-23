Мария Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Демьяновна

Место рождения

Каменка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1909

Сын: Григорий Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Прохор Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1916

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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