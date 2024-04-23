Мария Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
14.11.1909
Сын: Григорий Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Прохор Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1916
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Михайлович