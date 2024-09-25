Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

04.07.1893

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1893

Отец: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Янкелевич (Яковлевич)

Мать: Страсс (Бобрович) Александра (Шира Кивелевна) Константиновна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейзман Моисей Исаакович

Рождение ребёнка
18.02.1915

Дочь: Шелег (Рейзман) Юдася Моисеевна

Отец ребёнка: Рейзман Моисей Исаакович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.06.1918

Дочь: Рейзман Любовь Моисеевна

Отец ребёнка: Рейзман Моисей Исаакович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1969
Вильнюс, Литовская ССР

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