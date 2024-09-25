Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1893
Дата смерти1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1893
Отец: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Янкелевич (Яковлевич)
Мать: Страсс (Бобрович) Александра (Шира Кивелевна) Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1915
Дочь: Шелег (Рейзман) Юдася Моисеевна
Отец ребёнка: Рейзман Моисей Исаакович
Рождение ребёнка
19.06.1918
Дочь: Рейзман Любовь Моисеевна
Отец ребёнка: Рейзман Моисей Исаакович
Смерть
1969
Вильнюс, Литовская ССР