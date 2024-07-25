Зиновия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Феодосия Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чистяков Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно