Зиновия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Феодосия Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чистяков Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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