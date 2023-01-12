(Ильиных) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Ильиных Игнатий Данилович
Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: (Ильиных) Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович