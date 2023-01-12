(Ильиных) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Ильиных Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: (Ильиных) Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Данилович Иван Ильиных

Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ильиных Семен Данилович

Отец ребёнка: Ильиных Даниил Иванович

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