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Кузнецов Григорий Кузьмич

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Кузнецов Кузьма Трофимович

Мать: Кузнецова Арина Афанасьева

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Кузнецов Евграф Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты в 1897г работник на золотых приисках в Иркутской губ.
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Кузнецова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Кузнецов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Кузнецов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Смерть
Неизвестно
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