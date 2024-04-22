Кузнецов Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Сын: Кузнецов Евграф Григорьевич
раскольник беспоповской секты в 1897г работник на золотых приисках в Иркутской губ.
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Кузнецова Татьяна Григорьевна
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Кузнецов Яков Григорьевич
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Кузнецов Иван Григорьевич
раскольник беспоповской секты
Смерть
Неизвестно