Зайцева Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.197
Дата смерти25.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.197
Отец: Сорокин Анатолий
Мать: Сорокина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1992
Сын: Нурбин Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.2006
Дочь: Зайцева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.05.2018