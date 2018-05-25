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Зайцева Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.197

Дата смерти

25.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.197

Отец: Сорокин Анатолий

Мать: Сорокина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1992

Сын: Нурбин Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.2006

Дочь: Зайцева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.05.2018

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