Загальский Геннадий 29.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗагальский Геннадий

Загальский Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1956

Отец: Загальский Владимир

Мать: (Ронькин) ?

Место жительства
Неизвестно
2014 58th St, Brooklyn, New York 11204-2011, USA
Рождение ребёнка
01.10.1981

Дочь: (Zagalsky) Violetta

Мать ребёнка: Zagalsky (Zagalsky) Regina

Место жительства
Между 01.08.1992 и 01.08.1996
645 Ocean Pkwy, Apt B1, Brooklyn, New York 11230-1227, USA

Мы используем куки для улучшения работы сайта.