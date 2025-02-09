Загальский Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1956
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1956
Отец: Загальский Владимир
Мать: (Ронькин) ?
Место жительства
Неизвестно
2014 58th St, Brooklyn, New York 11204-2011, USA
Рождение ребёнка
01.10.1981
Дочь: (Zagalsky) Violetta
Мать ребёнка: Zagalsky (Zagalsky) Regina
Место жительства
Между 01.08.1992 и 01.08.1996
645 Ocean Pkwy, Apt B1, Brooklyn, New York 11230-1227, USA