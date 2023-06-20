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Анна Семеновна
Анна Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Мария
1929 г.р.
Владимир
1935 г.р.
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1929
Дочь:
Мария
Отец ребёнка:
Александр
Рождение ребёнка
25.06.1935
Сын:
Владимир
Отец ребёнка:
Александр
Смерть
Неизвестно
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