Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
25.06.1935

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Александр

Смерть
Неизвестно
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