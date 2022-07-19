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Шишмаков Григорий Сергеевич

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Место рождения

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Между 1889 и 1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шишмаков Сергей Иванович

Мать: Шишмакова Анисия Дмитриевна

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишмаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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