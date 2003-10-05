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Соклаков Дмитрий Сергеевич
Соклаков Дмитрий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Соклаков Сергей Николаевич
1962 г.р.
Мать
Соклакова (Тарасова) Оксана Сергеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2003
Отец:
Соклаков Сергей Николаевич
Мать:
Соклакова Оксана Сергеевна
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